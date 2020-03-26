Межбанк: как голосования в Раде повлияли на курс

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Валютный рынок в понедельник был полностью зависим от действий крупных игроков. Фактически половину сессии общего тренда по курсу не было. Он часто менялся от выхода или ухода с торгов основных покупателей или продавцов.
Повлиял на межбанк и такой сугубо политический фактор – как голосование Верховной Радой законов по земле и “антиколомойского”. Под удар попали даже и министерские должности, когда вначале депутаты уволили министра финансов и министра здравоохранения, а вот назначить новых не спешили и более того – в первый раз провалили все назначения. Лишь со второй попытки народные избранники утвердили чиновников и приняли их присягу.
Знаковым была и реакция депутатов и фракций на принятие законодательства по земле и изменений в части невозможности возврата экс-собственникам банков их проблемных финучреждений по решениям судов. Чувствовалось, что сегодня финансистам и клиентам во многом было не до текущей работы и все они ждали решений Верховной Рады. Оба решения были приняты, остались правда незавершенными до конца все вопросы по формированию и пересмотру бюджета, но судя по реакции рынка – определенный договоренности по нему уже намечены, и после их утрясок – бюджет будут пересмотрен.
В связи с достаточно разнонаправленным по курсу межбанком (но без значительных скачков котировок) – НБУ позволил себе даже не выходить на торги с интервенциями , ограничившись проведением аукциона по продаже наличного доллара.
Ход торгов
Рынок зависел от поведения и курсовых задач крупных игроков. С самого утра спрос периодически был даже ниже предложения, что позволило гривне потеснить доллар в первый час сессии с начальных 28,07/28,15 гривен до 28,07/28,12 к 11 часам, а затем и до 28,02/28,05 к 12:00.
Но после такого проседания – оживились несколько крупных покупателей, что изменило расклад сил на торгах, и на обед дилеры ушли уже при уровне котировок 28,05/28,09.
После обеда все внимание бизнеса было приковано к ситуации в Верховной Раде, и курс на единичных сделках вначале чуть вырос до 28,06/28,095 на 15:00, а затем постепенно подрос до 28,08/28,13 к завершению сессии.
Главные события 30 марта на межбанке:
1). Доллар с утренних 28,07/28,15 гривен просел до 28,08/28,13 к завершению сессии;
2). НБУ не выходил сегодня на торги с интервенциями по безналичному доллару;
3). Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 28,0553 гривны, а официальный на 31 марта составил 28,0615 гривен за доллар.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,07 / 28,10
евро – 30,96 / 30,99
российский рубль – 0,3513 / 0,3520
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1026 / 1,1027
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