АМКУ открыл дело по факту существенного подорожания медицинских масок в Киеве

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета открыло дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и области из-за значительного подорожания медицинских масок.

Об этом сообщил в FACEBOOK глава отделения Алексей Хмельницкий.

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“С начала марта в отделение поступают многочисленные обращения от граждан относительно значительного повышения, в частности розничными сетями аптечных заведений г. Киева, цен на маски медицинские одноразовые. По состоянию на конец марта 2020 года цена на маски медицинские одноразовые в розничных сетях аптечных учреждений Киева и области начинается от 24-30 грн/шт”, – написал он.

По его словам, еще до обнаружения в Украине первых больных COVID-19 в аптеках столицы начали исчезать медицинские одноразовые маски, а потом и другие разновидности масок.

“С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта.

Такой “скачок” цен во всех сетях содержит признаки антиконкурентных согласованных действий, а конкретнее – похожих действий на рынке товара, которые привели к недопущению, устранению или ограничению конкуренции без объективных для этого причин”, – подчеркнул Хмельницкий.

Компании, в отношении которых начато дело (перечень может быть изменен, либо дополнен):

ООО “Аптека низких цен ТМ”, ООО “Аптека низких цен плюс”, ООО “Столичный медицинский альянс”, ООО “Виталюкс”, ООО “Аптекарь”, ООО “Сириус-95”, ООО “Гелиантус”, ООО “Аптечное объединение “Биокон”, КП “Фармация”, ООО “Аптека низких цен К”, ООО “Аптека №1 Трансфарм”, ООО “Благодия”, ООО “Лекфарм”, ООО “Аптека АУЦ”, ООО “Аптека НЦ”, ООО “Рецепты жизни”, ООО “Цитрус-фарм”, ООО “Альго-Фарм”.

Поставщики/производители масок:

ООО “Фирма “Технокомплекс”, ООО “Калина медицинская производственная компания”, ООО “Стиролоптфармторг”, ООО “ТД “Кампус коттон клаб”, ООО “Вик-А”, СП “Оптима-Фарм, ЛТД”.

Если установят факты нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, компании могут оштрафовать в размере до 10% дохода компании за предыдущий год.