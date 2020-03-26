"Прекратите пребывать в иллюзиях": Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал соблюдать ограничительные меры (видео)

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Мэр Киева Виталий Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал жителей столицы соблюдать ограничения, введенные городом и правительством для предотвращения распространения коронавируса.
Об этом Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.
Он отметил, что глупо думать, что сегодня угроза инфицирования коронавирусом касается кого угодно, но не вас лично.
«А есть немало тех, до кого не дошло! Я не прошу и не рекомендую! Подумайте, наконец, головой! Когда вас призывают ограничить контакты и оставаться дома, для вашей же безопасности, вы: компаниями вываливаете на пикники; вы устраиваете аншлаги на детских площадках; вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами в условиях закрытого воздушного пространства! Вы смеетесь и не верите! И почему-то думаете, что пронесет», – отметил Виталий Кличко.
В случае масштабного распространения коронавируса, ни одна система здравоохранения не справится с тысячами больных в больницах. И не только в Украине.
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