"Прекратите пребывать в иллюзиях": Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал соблюдать ограничительные меры (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал жителей столицы соблюдать ограничения, введенные городом и правительством для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

Он отметил, что глупо думать, что сегодня угроза инфицирования коронавирусом касается кого угодно, но не вас лично.

«А есть немало тех, до кого не дошло! Я не прошу и не рекомендую! Подумайте, наконец, головой! Когда вас призывают ограничить контакты и оставаться дома, для вашей же безопасности, вы: компаниями вываливаете на пикники; вы устраиваете аншлаги на детских площадках; вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами в условиях закрытого воздушного пространства! Вы смеетесь и не верите! И почему-то думаете, что пронесет», – отметил Виталий Кличко.

В случае масштабного распространения коронавируса, ни одна система здравоохранения не справится с тысячами больных в больницах. И не только в Украине.