Китайцы заявили о разработке наноматериала, который поглощает и дезактивирует коронавирус

В Китае группа исследователей утверждает, что разработала новый метод борьбы с коронавирусом, вызывающим инфекцию COVID-19. Об этом пишет International Business Time.

Исследователи говорят, что нашли наноматериал, который может поглощать и дезактивировать вирус с эффективностью 96,5-99,9%.

Отчет Reuters о наноматериалах показал, что китайский исследовательский институт, который разработал наноматериал, хочет сотрудничать с компаниями, чтобы использовать его в производстве очистителей воздуха и масок для лица.

В докладе отмечается, что лабораторные тесты проводились в филиале Центра по контролю и профилактике заболеваний, который является ведущим национальным институтом общественного здравоохранения США, находящимся в китайской провинции Аньхой.

Наноматериал может дезактивировать 96,5-99,9% коронавирусов, говорится в заявлении Даляньского института химической физики при государственном аналитическом центре Китайской академии наук.

Как отмечается, наноматериалы доказали свою эффективность в разных отраслях, в том числе и в здравоохранении.

У ученых нет единства в определении наноматериалов, но все соглашаются, что они частично характеризуются крошечным размером, измеренным в нанометрах. Нанометр равен одной миллионной миллиметра – примерно в 100 тысяч раз меньше диаметра человеческого волоса.

Наноразмерные частицы существуют в природе и могут быть созданы из различных продуктов. Большинство наноразмерных материалов слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, а также за счет обычных лабораторных микроскопов.

Вебстер, который является частью команды, вносящей идеи в Центр по контролю и профилактике заболеваний для борьбы со вспышкой COVID-19, предложил разработать способ использования наноматериалов, которые могут прикрепляться к вирусам SARS-CoV-2, разрушая их структуру.