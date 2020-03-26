Китайцы заявили о разработке наноматериала, который поглощает и дезактивирует коронавирус

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В Китае группа исследователей утверждает, что разработала новый метод борьбы с коронавирусом, вызывающим инфекцию COVID-19. Об этом пишет International Business Time.
Исследователи говорят, что нашли наноматериал, который может поглощать и дезактивировать вирус с эффективностью 96,5-99,9%.
Отчет Reuters о наноматериалах показал, что китайский исследовательский институт, который разработал наноматериал, хочет сотрудничать с компаниями, чтобы использовать его в производстве очистителей воздуха и масок для лица.
В докладе отмечается, что лабораторные тесты проводились в филиале Центра по контролю и профилактике заболеваний, который является ведущим национальным институтом общественного здравоохранения США, находящимся в китайской провинции Аньхой.
Наноматериал может дезактивировать 96,5-99,9% коронавирусов, говорится в заявлении Даляньского института химической физики при государственном аналитическом центре Китайской академии наук.
Как отмечается, наноматериалы доказали свою эффективность в разных отраслях, в том числе и в здравоохранении.
У ученых нет единства в определении наноматериалов, но все соглашаются, что они частично характеризуются крошечным размером, измеренным в нанометрах. Нанометр равен одной миллионной миллиметра – примерно в 100 тысяч раз меньше диаметра человеческого волоса.
Наноразмерные частицы существуют в природе и могут быть созданы из различных продуктов. Большинство наноразмерных материалов слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, а также за счет обычных лабораторных микроскопов.
Вебстер, который является частью команды, вносящей идеи в Центр по контролю и профилактике заболеваний для борьбы со вспышкой COVID-19, предложил разработать способ использования наноматериалов, которые могут прикрепляться к вирусам SARS-CoV-2, разрушая их структуру.
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