Из каких стран можно добраться в Украину на авто (оперативная карта)

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В МВД сообщили, как украинцы могут вернуться домой из других стран.
Об этом говорится на странице МВД в FACEBOOK.
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Также в МИД просят остаться в стране вашего нынешнего пребывания, если у вас есть такая возможность.
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