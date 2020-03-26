Из каких стран можно добраться в Украину на авто (оперативная карта)

В МВД сообщили, как украинцы могут вернуться домой из других стран.

Об этом говорится на странице МВД в FACEBOOK .

Из Германии, Австрии, Чехии можно доехать до Украины через транзитный коридор через Австрию и Венгрию.

Транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен – Зальцбург. Он работает с 17.00 до 01.00.

Движение по территории Австрии возможно с 17.00 до 01.00.

Пересекать Чешско-Австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом, без остановок, до границы с Венгрией.

В Венгрии можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину через пункт пропуска Чоп-Захонь.

Из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии, Польши – через КПП .

Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь.

Из Сербии возможен транзит через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно уведомить Министерство иностранных дел Румынии официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.

Оперативная карта работы пунктов пропуска на время карантина

Также в МИД просят остаться в стране вашего нынешнего пребывания, если у вас есть такая возможность.

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