0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 522 0

Из каких стран можно добраться в Украину на авто (оперативная карта)

Из каких стран можно добраться в Украину на авто (оперативная карта)

В МВД сообщили, как украинцы могут вернуться домой из других стран.

Об этом говорится на странице МВД в FACEBOOK.

  • Из Германии, Австрии, Чехии можно доехать до Украины через транзитный коридор через Австрию и Венгрию.
  • Транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен – Зальцбург. Он работает с 17.00 до 01.00.
  • Движение по территории Австрии возможно с 17.00 до 01.00.
  • Пересекать Чешско-Австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом, без остановок, до границы с Венгрией.
  • В Венгрии можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину через пункт пропуска Чоп-Захонь.
  • Из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии, Польши – через КПП.
  • Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь.
  • Из Сербии возможен транзит через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно уведомить Министерство иностранных дел Румынии официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.

Оперативная карта работы пунктов пропуска на время карантина

Также в МИД просят остаться в стране вашего нынешнего пребывания, если у вас есть такая возможность.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.