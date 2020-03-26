Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета

Компания OneWeb, которая планировала вывести в космос сотни спутников для глобальной раздачи интернета, объявила о банкротстве.

Об этом говорится в заявлении компании.

OneWeb отмечает, что с начала 2020 года вела активные переговоры об инвестициях для реализации проекта и была близка к заключению сделки, однако этот процесс остановился ввиду нестабильности мировых рынков, вызванной пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

Проект компании предусматривает вывод на орбиту 650 спутников, которые должны поддерживать связь с терминалами и большими наземными станциями для раздачи интернета.

OneWeb уже успел вывести на орбиту 74 спутника и протестировать их работу. Они обеспечивали скорость интернета в более 400 Мбит в секунду.

Отметим, что объявление о банкротстве не обязательно означает прекращение проекта. Так, компания подала ходатайство в Суд по делам банкротств США о разрешении на поддержку в работе всех операций.

Заявление, которое подала OneWeb, означает продажу активов другой компании, которая, со своей стороны, может считать, что проект выгоден, и продолжит его реализацию.

Напомним, OneWeb не единственный проект по глобальной раздаче интернета, который сейчас пытаются реализовать.

На наиболее продвинутой стадии находится проект Starlink, который хочет вывести на орбиту Земли 12 тысяч мини-спутников. В феврале компания произвела очередной запуск мини-спутников и довела их количество на орбите до 300.