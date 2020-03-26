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Зеленский спрогнозировал три сценария распространения коронавируса в Украине (видео)

Зеленский спрогнозировал три сценария распространения коронавируса в Украине (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует три возможных сценария распространения коронавируса в Украине.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

По его словам, украинцы должны быть собраны и дисциплинированы в вопросе борьбы с коронавирусом.

“Сегодня есть фактически три сценария развития событий. Первый – от 3 до 5% одновременно больных коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий – не катастрофа. Поэтому должны быть собраны и дисциплинированы: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий – 25% больных. Третий – более 50% одновременно больных коронавирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных”, – подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что “солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки” подождут, потому что все это – ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью.

“Коронавирус обязательно пройдет и впереди у нас будет много работы. Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не двадцати миллионов людей. Я сейчас никого не пугаю, но пришло время осознать, что все это не шутки”, – добавил президент.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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