Из-за коронавируса банк Канады второй раз снизил учетную ставку

Для поддержки экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией Covid-19, Банк Канады снизил учетную ставку второй раз за месяц до уровня 0,25%.

“Мы снизили нашу учетную ставку на 50 базисных пунктов до уровня 0,25%. Это внеочередное решение устанавливает учетную ставку на ее самом низком уровне с целью поддержки канадской финансовой системы и экономики во время пандемии Covid-19”, – сообщил глава Национального банка Канады Стивен Полоз.

Он добавил, что Нацбанк Канады также запускает две новые программы, призванные поддержать ликвидность рынка.

Справка Finance.ua:

13 марта канадский Нацбанк уже вне очереди снизил учетную ставку на те же 50 базисных пунктов до уровня 0,5%.