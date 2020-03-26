Huawei представила конкурента Google Assistant и Siri (видео)

Компания Huawei на последней презентации, которая состоялась в четверг, 26 марта, показала не только новые гаджеты – в портфолио вендора также появились новые программные решения.

Во время анонса компания рассказала о главных функциях и перспективах развития собственного виртуального помощника Celia, который стал альтернативой Google Assistant.

Голосовой помощник, китайская версия которого ранее дебютировала под названием XiaoYi, способен выполнять ряд полезных функций:

он умеет проверять информацию о погоде;

совершать телефонные звонки;

отправлять текстовые сообщения;

выступает в роли переводчика в режиме реального времени.

Сейчас виртуальный ассистент способен общаться на английском, французском и испанском языках и доступен в шести странах: Франции, Великобритании, Испании, Мексике, Чили и Колумбии.

Для активации англоязычной версии программы достаточно произнести Hey Celia или удерживать кнопку включения питания в течение одной секунды. Позже география сервиса и список поддерживаемых языков будут расширены и на другие регионы.

Голосовой помощник Huawei в составе прошивки EMUI 10.1 будет интегрирован в новые флагманы Huawei P40 и Huawei P40 Pro. Линейку смартфонов Huawei P40 представили официально: характеристики и цена с очередным обновлением, дата релиза которого будет объявлена позже.

В дополнение к виртуальному ассистенту компания продолжает развивать собственный магазин программного обеспечения AppGallery в качестве альтернативы сервисам Google.