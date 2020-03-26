В аэропорту Одесса начат заключительный этап строительства новой ВПП

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В аэропорту Одесса стартовала заключительная фаза работ по строительству новой взлетно-посадочной полосы.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Думскую.
25 марта аэропорт закрыли для всех полетов, чтобы установить временную светосигнальную систему, которая должна с северного торца (курс 160) ограничить на 400 метров действующую взлетку. В итоге, пока все взлеты и посадки (если такие будут) в аэропорту будут выполняться на длине ВПП не 2800, а 2400 метров.
Ожидается, что работы продлятся до начала июля этого года. За это время закончат стыковку нового перрона с новой полосой, а также рулежную дорожку РД-А1.
Можно надеяться, что на этот раз строители закончат работы намного раньше установленного срока, ведь аэропорт полностью закрыт для пассажирских перевозок.
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