В аэропорту Одесса начат заключительный этап строительства новой ВПП

В аэропорту Одесса стартовала заключительная фаза работ по строительству новой взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Думскую.

25 марта аэропорт закрыли для всех полетов, чтобы установить временную светосигнальную систему, которая должна с северного торца (курс 160) ограничить на 400 метров действующую взлетку. В итоге, пока все взлеты и посадки (если такие будут) в аэропорту будут выполняться на длине ВПП не 2800, а 2400 метров.

Ожидается, что работы продлятся до начала июля этого года. За это время закончат стыковку нового перрона с новой полосой, а также рулежную дорожку РД-А1.

Можно надеяться, что на этот раз строители закончат работы намного раньше установленного срока, ведь аэропорт полностью закрыт для пассажирских перевозок.