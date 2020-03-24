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Мировая экономика вошла в рецессию - глава МВФ

Мировая экономика вошла в рецессию - глава МВФ

Глава Международного валютного фонда Кристина Георгиева констатировала вхождение мировой экономики в рецессию.

“Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью”, – отметила она и добавила, что речь идет о “довольно глубокой” рецессии в 2020 году.

Как отметила Георгиева, пандемия коронавируса приведет к сокращению объема мировой экономики в 2020 году.

По ее словам, мир находится в беспрецедентной ситуации, когда глобальный кризис здравоохранения перешел в экономический и финансовый кризис. “После внезапной остановки экономической активности глобальное производство сократится в 2020 году”, – сообщила она.

Георгиева подчеркнула, что в связи с дефицитом средств во многих развивающихся странах МВФ изучает дополнительные возможности, выходящие за рамки традиционных механизмов кредитования Фонда.

По материалам Корреспондент.net
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