При дистанционной работе во время карантина должны сохраняться все права работников, - Минюст

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров Украины поддержал проект постановления «Некоторые вопросы обеспечения трудовых прав государственных служащих, работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций на время установления карантина в связи с обострением ситуации, связанной с распространением случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Постановление должно обеспечить защиту прав работников и государственных служащих в период установления карантина.
Об этом сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська.
Он отметил, что в соответствии с постановлением на время установления карантина за государственными служащими и работниками, выполняющими определенную трудовым договором работу на дому, сохраняются занимаемая должность, условия оплаты труда и социальные гарантии. Выполнение такой работы не влечет за собой каких-либо ограничений трудовых прав государственных служащих и работников.
Читайте также: Что делать, если работодатель не выплачивает зарплату
«Обращаем внимание, что за работниками сохраняются их трудовые права и оплата труда на время карантина и на протяжении работы из дома. Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора. Также рекомендуем воздержаться от применения увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 ст. 40 Кодекса законов о труде», – сказал Денис Малюська.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине подорожают квартиры: прогноз экспертаВчера, 21:02 - 26524 25
Население не спешит снимать депозиты11 ч. назад - 14876 11
Если карантин затянется до лета: эксперт дал советы бизнесуВчера, 18:09 - 6352 7
ТОП-3 надежных минивэнов старше 6 лет (фото)Вчера, 05:32 - 27376 4
Три сценария для экономики Украины - Capital TimesВчера, 16:00 - 7826 4
В Украине подорожают квартиры: прогноз экспертаВчера, 21:02 - 26524 25
Население не спешит снимать депозиты11 ч. назад - 14876 11
В Украине подорожали продукты питания: какие и на сколько13 ч. назад - 1632 2
Как получить наследство во время карантина8 ч. назад - 1560
В Японии начнётся строительство "умных городов"16 ч. назад - 1252
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 3132 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 14086 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 746
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7193 4
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 3031 1