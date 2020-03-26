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При дистанционной работе во время карантина должны сохраняться все права работников, - Минюст

При дистанционной работе во время карантина должны сохраняться все права работников, - Минюст

Кабинет Министров Украины поддержал проект постановления «Некоторые вопросы обеспечения трудовых прав государственных служащих, работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций на время установления карантина в связи с обострением ситуации, связанной с распространением случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Постановление должно обеспечить защиту прав работников и государственных служащих в период установления карантина.

Об этом сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он отметил, что в соответствии с постановлением на время установления карантина за государственными служащими и работниками, выполняющими определенную трудовым договором работу на дому, сохраняются занимаемая должность, условия оплаты труда и социальные гарантии. Выполнение такой работы не влечет за собой каких-либо ограничений трудовых прав государственных служащих и работников.

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«Обращаем внимание, что за работниками сохраняются их трудовые права и оплата труда на время карантина и на протяжении работы из дома. Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора. Также рекомендуем воздержаться от применения увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 ст. 40 Кодекса законов о труде», – сказал Денис Малюська.

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По материалам Finance.UA
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