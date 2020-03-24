Как проводить гигиену автомобиля, чтобы уменьшить риск распространения COVID-19 (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Во избежание распространения коронавируса по территории Украины, каждому автовладельцу следует тщательно обрабатывать транспортное средство в период его эксплуатации.
Jaguar Land Rover исследовал самые опасные зоны в автомобилях и разработал краткую инструкцию для их эффективной дезинфекции.
К зонам высокого риска в автомобиле относятся: руль, рычаг переключения передач, переключатели света и стеклоочистителей, ремни безопасности, зеркала, дверные ручки, регуляторы окон, систем кондиционирования, аудиовизуальных систем, экранов, а также панель приборов, крышка топливного бака и сами ключи.
Обрабатывать после или перед эксплуатацией авто, используя дезинфицирующие салфетки. Их постоянно нужно иметь в автомобиле. Сгодятся и другие средства, которыми врачи советуют пользоваться в период распространения вируса.
Во время распространения коронавируса не стоит перевозить одновременно многих пассажиров в автомобиле или давать его в пользование знакомым без важных причин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
💵 Как купить доллар на гривну дешевле, чем в обменникахВчера, 11:00 - 24796 17
Количество безработных в Украине в период карантина увеличилось до 2,2 млн человекВчера, 20:00 - 765 4
Будут работать до смерти: эксперт прогнозирует, что большинство мужчин в Украине не доживут до пенсии54 мин. назад - 337 3
АМКУ за 2019 год наложил штрафов почти на 9 миллиардов7 ч. назад - 181 3
Доллар по 30-35 грн: эксперт смоделировал два сценария развития ситуации с коронавирусом2 ч. назад - 1583 2
Кто освобождается от ЕСВ на карантине: объяснение налоговой (инфографика)Вчера, 11:02 - 26367 2
Картофель и гречка бьют ценовые рекордыВчера, 14:15 - 22419
💵 Как купить доллар на гривну дешевле, чем в обменникахВчера, 11:00 - 24796 17
Межбанк: обстановка накаляется. И виноваты даже больше политикиВчера, 11:02 - 4827 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 4583
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизацииПозавчера, 11:15 - 2431 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 12347 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 580
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 6808 3
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 2666