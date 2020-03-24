Как проводить гигиену автомобиля, чтобы уменьшить риск распространения COVID-19 (инфографика)

Во избежание распространения коронавируса по территории Украины, каждому автовладельцу следует тщательно обрабатывать транспортное средство в период его эксплуатации.

Jaguar Land Rover исследовал самые опасные зоны в автомобилях и разработал краткую инструкцию для их эффективной дезинфекции.

К зонам высокого риска в автомобиле относятся: руль, рычаг переключения передач, переключатели света и стеклоочистителей, ремни безопасности, зеркала, дверные ручки, регуляторы окон, систем кондиционирования, аудиовизуальных систем, экранов, а также панель приборов, крышка топливного бака и сами ключи.

Обрабатывать после или перед эксплуатацией авто, используя дезинфицирующие салфетки. Их постоянно нужно иметь в автомобиле. Сгодятся и другие средства, которыми врачи советуют пользоваться в период распространения вируса.

Во время распространения коронавируса не стоит перевозить одновременно многих пассажиров в автомобиле или давать его в пользование знакомым без важных причин.