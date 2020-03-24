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Нацбанк о "коронавирусном кризисе": Ситуация при участии МВФ является управляемой

Нацбанк о "коронавирусном кризисе": Ситуация при участии МВФ является управляемой

Сотрудничество с МВФ поможет Украине пройти “коронавирсный кризис” и противостоять ему путем увеличения дефицита бюджета.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

“Уже сейчас никто не может отрицать, что коронавирус стал серьезным вызовом для мировой экономики, он действительно изменил экономический ландшафт. Сейчас мы видим, что деловая активность сокращается во всех странах, этот кризис затрагивает всех.

Мы видим, что все страны мира принимают меры, чтобы поддержать экономику. Делать макроэкономические прогнозы, когда ситуация еще не определена, очень трудно”, – отметил Сологуб.

“Многие действия в поддержку экономики правительство Украины, и центробанк начали делать даже раньше, чем другие страны. Экономика Украины подошла к кризису не в худшем состоянии по сравнению с кризисом 2008 года. В НБУ есть резервы, которые он использует для сглаживания колебаний гривни, наша фискальная ситуация является достаточно приемлемой.

У нас малый дефицит бюджета, соотношение госдолга к ВВП значительно снизилось. Иными словами, Украина может себе позволить достаточно активную макроэкономическую политику по противодействию кризису”, – добавил он.

“Сотрудничество с МВФ поможет Украине пройти этот кризис и поможет, в принципе, противостоять этому кризису путем увеличения дефицита бюджета. Ситуация при участии МВФ является управляемой”, – отметил Сологуб.

По материалам Економічна Правда
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