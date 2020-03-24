ТОП-5 самых популярных товаров на карантине: что покупают украинцы

ТОП-5 самых популярных товаров, которые в условиях пандемии коронавируса и карантина покупают украинцы, назвал экономист Андрей Новак.

По его словам, спросом, кроме масок и туалетной бумаги, пользуется также алкоголь.

“Во-первых, это защитные маски, дезинфицирующие средства, потом — продукты питания длительного хранения, туалетная бумага и алкоголь. Это то, что сегодня больше покупают, в условиях карантина”, — сказал он.

Эксперт добавляет, что даже в условиях длительного карантина и вероятных трудностей с импортом продукции в Украину, вышеперечисленные позиции вряд ли станут дефицитными. Украина имеет все возможности их производить в достаточном количестве для “покрытия” внутреннего спроса, объясняет Новак.

“…По всем пяти позициям у нас, украинцев, есть возможности их производить. Например, относительно масок — здесь все будет зависеть от финансирования их производства, относительно дезинфицирующих — думаю хватит, реакция власти уже есть, а остальные продукты, бумага и алкоголь — с этим в Украине никогда проблем не было, собственного производства хватает более чем. Поэтому дефицита на этот товар не ожидаю ”, – резюмировал он.

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