ФИФА попросила футболистов согласиться на сокращение зарплаты в два раза

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Международная федерация футбола (ФИФА) просит футболистов согласиться на временное понижение зарплат в 50 процентов из-за кризиса с доходами, возникшего вследствие пандемии коронавируса. Об этом сообщает Marca.
Этот вопрос обсуждался по видеосвязи с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
Отмечается, что как только ситуация нормализуется и все клубы выйдут из карантина, контракты вернутся к прежнему статусу. Также, по информации медиа, ФИФА временно запретила клубам расторгать контракты с тренерами и игроками.
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