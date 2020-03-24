Украине необходимо принять "антиколомойский" закон и запустить рынок земли - МВФ

МВФ отмечает значительный прогресс в переговорах относительно новой программы EFF для Украины и акцентирует на принятии законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, размещенном на официальном сайте МВФ.

“На протяжении последней недели был достигнут очень хороший прогресс в переговорах с украинской властью о новой договоренности относительно программы расширенного финансирования”, – заявила Георгиева.

По ее словам, Украине необходимо принять так называемый “антиколомойский” законопроект и законопроект о рынке земли. Реализация этих шагов могла бы способствовать выделению финансов для Украины в большем размере, чем объявлялось ранее.

“Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, нежели предполагалось ранее”, – подчеркнула Георгиева.