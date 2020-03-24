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Государственный долг Украины уменьшился на 30,3 млрд грн — Минфин

Государственный долг Украины уменьшился на 30,3 млрд грн — Минфин

В течение февраля 2020 года государственный долг Украины в долларовом выражении почти не изменился и составил 83,38 миллиарда долларов. В гривневом эквиваленте все долговые обязательства государства по состоянию на начало марта составляют 2,048 триллиона гривен.

Такие данные приводит Министерство финансов Украины.

Поскольку изменение государственного долга в долларовом эквиваленте составило лишь около 10 миллионов долларов, то уменьшение долга в гривневом эквиваленте связано с изменением курса валют, которое происходило в течение февраля 2020 года.

По состоянию на начало марта Государство должно внешним кредиторам 40,45 миллиарда долларов (из которых 1,69 миллиарда долларов — долг перед МВФ). Внутренним кредиторам государство должно вернуть 33,17 миллиарда долларов. Еще 9,75 миллиарда долларов государство гарантирует по долговым обязательствам предприятий и организаций.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на начало февраля 2020 года размер государственного долга Украины в долларовом эквиваленте составлял 83,43 миллиарда долларов (по обновленным данным Минфина он составил 83,39 миллиарда долларов).
  • В 2019 году Государственный долг Украины вырос всего на 6 миллиардов долларов (в долларовом эквиваленте) и по состоянию на 1 января 2020 года составлял 84,4 миллиарда долларов.
По материалам hromadske.tv
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