Государственный долг Украины уменьшился на 30,3 млрд грн — Минфин

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В течение февраля 2020 года государственный долг Украины в долларовом выражении почти не изменился и составил 83,38 миллиарда долларов. В гривневом эквиваленте все долговые обязательства государства по состоянию на начало марта составляют 2,048 триллиона гривен.
Такие данные приводит Министерство финансов Украины.
Поскольку изменение государственного долга в долларовом эквиваленте составило лишь около 10 миллионов долларов, то уменьшение долга в гривневом эквиваленте связано с изменением курса валют, которое происходило в течение февраля 2020 года.
По состоянию на начало марта Государство должно внешним кредиторам 40,45 миллиарда долларов (из которых 1,69 миллиарда долларов — долг перед МВФ). Внутренним кредиторам государство должно вернуть 33,17 миллиарда долларов. Еще 9,75 миллиарда долларов государство гарантирует по долговым обязательствам предприятий и организаций.
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