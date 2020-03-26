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В Нафтогазе объяснили снижение цены на газ для населения

В Нафтогазе объяснили снижение цены на газ для населения

Возможности снижения цены на газ для населения на 14% появилась благодаря тому, что рынок природного газа в Украине сейчас перенасыщен.

Об этом заявил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов.

“Мы решили найти рыночную возможность, если такая возможность появится, уменьшить цену на газ. О чем шла речь: мы поняли, что украинский рынок газа сейчас перенасыщен природным газом, все готовились к кризису, отказу Газпрома поставлять газ, и эта подготовка перенасытила украинские хранилища газа. И когда независимый оператор ГТС проводил свой тендер, тендер был очень конкурентный, и мы понимали, что там может быть уменьшение цены по сравнению с импортным паритетом. Как только это произошло, мы предложили правительству – и правительство согласилось с этим, использовать новый ценовой индикатив, украинский, а не европейский, который является ниже европейского, для установления цены газа для населения”, — рассказал Коболев.

С его слов, если бы на этом тендере цена оказалась ниже на 15 или 30%, она была бы ниже на 30%.

“Таким образом, получив новый ценовой индикатив, мы предложили частным продавцам приобретать газ у Нафтогаза по цене меньше, чем импортная, и перепродавали населению по этой меньшей цене”, — пояснил глава Нафтогаза.

Он добавил, что ранее цена на украинском рынке определялась исключительно по импортному паритету, и зависимый от импорта украинский рынок цену импортного паритета считал максимально рыночной.

Справка Finance.ua:

  • Нафтогаз уменьшил стоимость газа для населения на 14%.
  • В марте 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 3,40 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

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По материалам УНН
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