Коболев сообщил, не пострадает ли транзит газа по Украине из-за коронавируса

Даже при условии меньшей поставки газа Газпромом в Европу по территории Украины во время пандемии коронавируса, платить Украине будут ту стоимость, которая была изначально забронирована.

Об этом заявил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов.

Так, его спросили, не пострадает ли транзит из-за угрозы в связи с коронавирусом.

“Здесь тоже есть позитивная новость: в новом контракте, который был подписан между Нафтогазом и Газпромом, учтено условие ship or pay, и теперь мы действительно видим, что из-за кризиса в Европе, из-за меньшего потребления Газпром прокачивает газа существенно меньше, чем прокачивал в прошлом году”, — ответил Коболев.

Европа, по словам главы Нафтогаза, сейчас также перенасыщена газом.

“Но это не уменьшает доходы Нафтогаза, и соответственно независимого Оператора ГТС, который является исполнителем этих услуг для нас в отношениях с Газпромом. Условие ship or pay предусматривает, что сколько бы Газпром не качал, платит он все равно ту стоимость, которая была изначально забронирована”, — добавил он.