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Huawei проектирует смартфон с необычной камерой (фото)

Huawei проектирует смартфон с необычной камерой (фото)

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei размышляет над новым смартфоном, в оснащение которого войдёт необычная многомодульная камера.

Информация об аппарате, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Как можно видеть на изображениях, тыльная камера смартфона будет выполнена в виде блока круглой формы с усечённой левой стороной. По всей видимости, в состав войдут четыре оптических модуля.


Фото: LetsGoDigital

Патентные иллюстрации говорят о наличии дисплея с безрамочным исполнением. В верхней части можно видеть вырез для фронтальной камеры. Не исключено, что будет применён двойной модуль.


Фото: LetsGoDigital

В настоящее время смартфон с предложенным дизайном существует только в патентной документации. О том, планирует ли Huawei выпуск коммерческого аппарата с описанной системой камер, ничего не сообщается.

По материалам 3dnews.ru
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