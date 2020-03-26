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Ученые создали экзоскелет, который уменьшает нагрузку на ноги во время бега (видео)

Ученые создали экзоскелет, который уменьшает нагрузку на ноги во время бега (видео)

Разработчики из Стэнфордского университета испытали прототип голеностопного экзоскелета, который позволяет снизить нагрузку на ноги во время ходьбы и бега.

Об этом сообщили в Стэнфордском университете.

Экзоскелет с помощью ремней прикрепляли к голени и с помощью веревки к обуви. Прототип экзоскелета не имеет электромоторов. Он управляется с помощью тросов, которые натягивают или отпускают внешние электромоторы.

В исследовании экзоскелета приняли участие 11 опытных бегунов. Когда экзоскелет был в активном состоянии, то есть внешние электромоторы запускали, на бег участники тратили на 15% меньше энергии, чем без экзоскелета. Также они тратили на 25% энергии меньше, чем когда были в экзоскелете, но его не запускали электромоторами.

Ученые считают, что такой экзоскелет помогает увеличить скорость бега.

По мнению ученых, в будущем экзоскелет можно использовать в повседневной жизни: например, для того, чтобы быстрее добраться на работу или устраивать гонки с друзьями.

По материалам hromadske.tv
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