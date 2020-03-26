Ученые создали экзоскелет, который уменьшает нагрузку на ноги во время бега (видео)

Разработчики из Стэнфордского университета испытали прототип голеностопного экзоскелета, который позволяет снизить нагрузку на ноги во время ходьбы и бега.

Об этом сообщили в Стэнфордском университете.

Экзоскелет с помощью ремней прикрепляли к голени и с помощью веревки к обуви. Прототип экзоскелета не имеет электромоторов. Он управляется с помощью тросов, которые натягивают или отпускают внешние электромоторы.

В исследовании экзоскелета приняли участие 11 опытных бегунов. Когда экзоскелет был в активном состоянии, то есть внешние электромоторы запускали, на бег участники тратили на 15% меньше энергии, чем без экзоскелета. Также они тратили на 25% энергии меньше, чем когда были в экзоскелете, но его не запускали электромоторами.

Ученые считают, что такой экзоскелет помогает увеличить скорость бега.

По мнению ученых, в будущем экзоскелет можно использовать в повседневной жизни: например, для того, чтобы быстрее добраться на работу или устраивать гонки с друзьями.