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Уникальный автодом продают в США за 179 990 долларов (фото)

Уникальный автодом продают в США за 179 990 долларов (фото)

В Америке на продажу выставили уникальный автодом за 179 990 долларов, сообщает autocentre.

Отдых в кемпере, как правило, функциональный. Вот кухня, вот спальное место, вот припасы. Гармонию и красоту живущий в таком автомобиле увидит в природе, остановившись у водоема или в лесу. Поэтому редко можно увидеть настоящий дом на колесах. С деревом, с текстилем в клетку и духом праздности и отдыха.

Автодом

Именно такой трейлер, выполненный в духе 80-х сейчас предлагается к покупке, в том числе и на e-Bay за почти 180 тыс. долларов.


Автодом

Собранный на основе Chevrolet C30 RV 1983 года кемпер оформлен в стиле Brown Sugar. Клетчатые сиденья, бочонки виски в интерьере, натуральное дерево, подсветка создают вечернюю атмосферу для расслабления.

Но это все-таки авто для туриста. Поэтому внутри капота 5,3-литровый двигатель GM с автоматической коробкой передач.

По материалам bigmir.net
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