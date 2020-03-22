В ЕБА рассказали, каких решений парламента в условиях карантина ждет бизнес (инфографика)

В связи с введением жестких карантинных мероприятий и беспрецедентной реорганизацией работы большинства компаний, бизнес нуждается оперативных и актуальных решениях Верховной Рады для поддержки экономической активности. По предварительной информации, внеочередное заседание состоится в субботу, 28 марта.

Об этом “сообщается:https://eba.com.ua/8-rishen-parlamentu-v-umovah-karantynu-na-yaki-ochikuye-biznes/ на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

“Бизнес ожидает, что в ближайшее время Рада все же проведет внеочередное заседание. Ведь назрело немало важных вопросов. Во-первых, они касаются сотрудничества с МВФ, которое, особенно критично в ситуации с коронавирусом для страны. Без данной помощи стране придется, мягко говоря, очень трудно. Кроме того, чтобы уменьшить и так огромное давление на бизнес в настоящее время, особенно ввиду продления карантина, мы от Ассоциации направили в Раду еще 6 предложений. Поэтому ожидаем, что народные депутаты уделят внимание вопросам бизнеса, который добросовестно платит налоги”, – заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Так, для привлечения средств в поддержку медицинской системы, преодоления финансовых и экономических последствий пандемии коронавируса, для Украины пока критически важно продолжить сотрудничество с МВФ и международными финансовыми институтами. Однако для согласования новой программы от МВФ стране нужно выполнить еще 2 условия – принять закон о невозможности возвращения банков (национализированных или ликвидированных) экс-владельцам и закон о рынке земли.

К тому же, бизнес призывает не принимать необдуманных решений, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию, и урегулировать некоторые вопросы налогообложения, проверок, социальных выплат, чтобы разделить дополнительную нагрузку на бизнес между компаниями и государством, как это сейчас происходит в большинстве цивилизованных стран.

Эти временные меры могут помочь многим бизнесам удержаться на плаву и сохранить рабочие места своим сотрудникам, что чрезвычайно важно для экономического здоровья страны и благосостояния граждан.