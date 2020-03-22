1000 человек без работы: В Кременчуге останавливает работу сталелитейный завод

Кременчугский сталелитейный завод останавливает работу с 1 апреля.

Об этом со ссылкой на Кременчугскую газету сообщает ЦТС.

Данная информация была озвучена сотрудникам предприятия во время селекторного совещания с администрацией завода 25 марта.

По их данным, части трудового коллектива не продлят контракты, которые заканчиваются как раз 1 апреля.

“Если говорить по-простому, то эти люди остаются без работы. Это почти 1000 человек”, – отмечают на заводе.

Во время селекторного совещания руководство завода также сообщило, что тех работников, которые не работали на контракте, отправят в отпуск с сохранением 2/3 от суммы зарплаты.

Причинами остановки завода являются отсутствие сбыта продукции, срыв контрактов из-за ситуации в стране, невозможность добираться на работу, ведь многие работники ездили на работу автобусами и поездами из других населенных пунктов.

Как долго завод будет простаивать, заводчане пока не знают, но не исключают, что до июня.

Напомним, карантин в Украине, введенный для борьбы с коронавирусной инфекцией, продлен до 24 апреля. Правительство ввело в стране режим чрезвычайной ситуации на 30 дней.