1000 человек без работы: В Кременчуге останавливает работу сталелитейный завод

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Кременчугский сталелитейный завод останавливает работу с 1 апреля.
Об этом со ссылкой на Кременчугскую газету сообщает ЦТС.
Данная информация была озвучена сотрудникам предприятия во время селекторного совещания с администрацией завода 25 марта.
По их данным, части трудового коллектива не продлят контракты, которые заканчиваются как раз 1 апреля.
“Если говорить по-простому, то эти люди остаются без работы. Это почти 1000 человек”, – отмечают на заводе.
Во время селекторного совещания руководство завода также сообщило, что тех работников, которые не работали на контракте, отправят в отпуск с сохранением 2/3 от суммы зарплаты.
Причинами остановки завода являются отсутствие сбыта продукции, срыв контрактов из-за ситуации в стране, невозможность добираться на работу, ведь многие работники ездили на работу автобусами и поездами из других населенных пунктов.
Как долго завод будет простаивать, заводчане пока не знают, но не исключают, что до июня.
Напомним, карантин в Украине, введенный для борьбы с коронавирусной инфекцией, продлен до 24 апреля. Правительство ввело в стране режим чрезвычайной ситуации на 30 дней.
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