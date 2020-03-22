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В Киеве е-билет с 1 апреля станет единственным способом оплаты проезда

В Киеве е-билет с 1 апреля станет единственным способом оплаты проезда

Электронный билет с 1 апреля станет единственным способом оплаты проезда в Киеве, и только льготные категории, которые имеют проездные старых образцов, смогут ими пользоваться до 1 июля.

Об этом рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевгоргосадминистрации Юрий Назаров.

“Е-билет уже полноценно работает в общественном транспорте столицы. С первого апреля он станет единственным способом оплаты проезда. Только льготные категории, которые имеют проездные старых образцов, смогут ими пользоваться до первого июля. То есть пассажиры, которые платят полную стоимость проезда, смогут сделать это только безналично: с помощью Kyiv Smart Card, QR-билета или банковской карты”, – сказал Назаров.

Он отметил, что когда закончится карантин, не будет возможности оплаты проезда жетонами и билетами.

“Сейчас, пока использование общественного транспорта недоступно для большинства пассажиров, я прошу киевлян использовать это время как возможность подготовиться к изменениям. Потому что, когда закончится карантин, никаких жетонов и билетов у кондукторов уже не будет. Поэтому лучше заранее приобрести е-билет и изучить все его преимущества”, – отметил чиновник.

Справка Finance.ua:

  • С 12 марта в Украине на трехнедельный карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.
  • В общественном транспорте с 18 марта по 24 апреля запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно.
  • 14 марта Кабинет Министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.
  • С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
По материалам УКРИНФОРМ
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