Минцифра сделает приложение, которое будет предупреждать о возможном контакте с больным

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Министерство цифровой трансформации работает над приложением, которое будет контролировать соблюдение карантина и самоизоляиции, также в планах – реализация мониторинга возможного контакта с больным.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
“Речь идет об обязательном контроле для больных и добровольном для самоизолированных через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Уверен, что это поможет остановить распространение вируса.
Также через приложение больные смогут заказывать продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья”, – объясняет Федоров.
В дальнейшем будущем Минцифра будет работать над мониторингом контакта с больным человеком.
“Следующим шагом станет реализация мониторинга возможного контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах, такси и других общественных местах. Сразу подчеркну, что это добровольно.
Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем предупредить его о возможном контакте с больным. Опять же, никакого гео-таргетинга (слежения) и прочего.
Плюс мы работаем над созданием площадки, где будут собраны цифровые услуги, которые предприниматели предоставляют бесплатно по своей инициативе”, – резюмирует Федоров.
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