"Укрнафта" выиграла у Кабмина судебный спор относительно дивидендов за 2018 год

23 марта Окружной админсуд г. Киева удовлетворил иск “Укрнафты” к Кабмину (в деле №640/10694/19) и отменил постановление правительства №364 от 24.04.2019 в части применения к истцу норматива 90% от чистой прибыли при выплате дивидендов за 2018 год.

Напомним, 50%+1 акция “Укрнафты” принадлежит “Нафтогазу”, еще 42% – структурам Игоря Коломойского и его партнеров.

Прибыль “Укрнафты” за 2018 год – 6,44 млрд грн. Таким образом, на выплату дивидендов должно быть направлено 5,8 млрд грн, из которых 2,9 млрд грн должны были поступить в госбюджет.

Суд отметил, что, определив “дивидендный” норматив для “Укрнафты” на уровне 90% чистой прибыли, Кабмин оставил без внимания, что, согласно финансовой отчетности предприятия, его непокрытый убыток (11,16 млрд грн) и налоговый долг (9,14 млрд грн) по итогам 2018 года превышали задекларированную чистую прибыль.

Также суд решил, что правительство при принятии постановления №364 “не придерживалось принципа равенства хозяйственных обществ перед законом”, поскольку для некоторых госпредприятий был установлен более низкий норматив выплаты дивидендов (правда, для большинства из них в декабре-2019 соответствующие преференции были отменены; норматив 30% оставили для Ощадбанка).

Добавим, что 19 февраля Окружной админсуд г. Киева в рамках указанного дела отказался удовлетворить ходатайство Кабмина об отмене постановления суда от 25.06.2019, которым по требованию “Укрнафты” – в рамках обеспечения ее иска к правительству – было остановлено действие постановления Кабмина №364 от 24.04.2019 по “Укрнафте”.