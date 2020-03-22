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В столице запустили дополнительные маршруты на время действия карантина

В столице запустили дополнительные маршруты на время действия карантина

В Киеве расширили перечень маршрутов общественного транспорта на период действия карантинных ограничений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В частности, речь идет об автобусном маршруте № 99-Д “Станция метро “Минская” – станция метро “Нивки”, который будет следовать через Диагностический центр. Автобус курсирует уже с сегодняшнего дня.

“Этот маршрут соединил 2 регулярных автобусных маршута – 99 и 32. Крайне важно, что новый маршрут позволит работникам нескольких медицинских учреждений, в частности, Киевской городской клинической больницы № 8 и городского Диагностического центра, удобно добраться до работы”, – отметил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

По материалам РБК-Украина
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