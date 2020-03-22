В Раде хотят вдвое снизить арендную плату за жилье

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается защитить права арендаторов жилья на время действия в Украине карантина, который продлили до 24 апреля.

Депутат Александр Дубинский подал в парламент соответствующий законопроект №3255 “О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины, направленных на защиту прав и свобод граждан во время наступления форс-мажорных обстоятельств”.

“Несмотря на то, что меры, введенные в государстве, направлены на то, чтобы прежде всего защитить и обезопасить людей от заболевания, в результате введения указанных выше ограничительных мер многие граждане лишены возможности платить за пользование жильем в объемах, которые существовали до введения таких мер и предусмотрены договорами найма жилья”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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Как отмечает автор законопроекта, Гражданским кодексом Украины законодательно закреплены права наймодателей принудительно расторгать договоры найма жилья в определенных случаях, в том числе, связанных с задержкой внесения нанимателем платы за пользование жильем, что, в свою очередь, может привести не только к углублению кризиса в отношении каждого конкретного человека и его семьи, но и может привести к непоправимым последствиям в стране в целом в период распространения эпидемии.

Цель законопроекта:

усилить защиту граждан, заключивших договор найма жилья в период действия обстоятельств непреодолимой силы.

Справка Finance.ua:

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантин в связи с пандемией коронавируса.

Карантин продлен еще на 30 дней – до 24 апреля. При этом предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

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