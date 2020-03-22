С 28 марта Украина закрывает границу для регулярного сообщения

С 28 марта Украина полностью закроет авиасообщение и пересечение границы поездами, но украинцы смогут пересечь границу на собственном авто или пешком.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Предупреждение. Он призвал украинцев, которые еще находятся за границей, вернуться в течение двух дней или оставаться за границей и на время ограничений.

Где можно пересечь границу на автомобиле (перечень пунктов пропуска)

«Самолеты к нам будут прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено, как и сообщение поездами. Есть два дня», — отметил министр.

Как можно попасть в Украину. Украинцы смогут пересечь границу пешком или на автомобиле.

Пока неизвестно, будет ли ограничение касаться эвакуации.