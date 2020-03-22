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ЕБРР одобрил выделение 50 миллионов евро на покупку вагонов для столичного метро

ЕБРР одобрил выделение 50 миллионов евро на покупку вагонов для столичного метро

Совет директоров ЕБРР 25 марта одобрил выделение 50 млн евро на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена.

Об этом сообщил в Facebook старший советник по внешним связям финучреждения Антон Усов.

Отмечается, что новые вагоны будут использоваться на Сырецко-Печерской линии, новый участок которой свяжет центр с районом Виноградарь.

“Ожидается, что проект будет подписан до конца второго квартала 2020 года”, – добавил Усов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь – “Мостицкой” и “Проспект Правды” – идет по графику, станции должны открыться в декабре 2021 года.

По материалам Економічна Правда
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