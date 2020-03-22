ЕБРР одобрил выделение 50 миллионов евро на покупку вагонов для столичного метро

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Совет директоров ЕБРР 25 марта одобрил выделение 50 млн евро на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена.
Об этом сообщил в Facebook старший советник по внешним связям финучреждения Антон Усов.
Отмечается, что новые вагоны будут использоваться на Сырецко-Печерской линии, новый участок которой свяжет центр с районом Виноградарь.
“Ожидается, что проект будет подписан до конца второго квартала 2020 года”, – добавил Усов.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь – “Мостицкой” и “Проспект Правды” – идет по графику, станции должны открыться в декабре 2021 года.
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