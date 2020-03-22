Сенат США утвердил пакет помощи на $2 триллиона из-за пандемии

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Сенат США принял законопроект о выделении $2,2 триллиона для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.
Пакет включает помощь в сумме $1200 для каждого взрослого американца и по $500 на несовершеннолетних.
Кроме того, предусмотрена программа кредитования на 500 миллиардов для предприятий, штатов и городов.
Также для малых предприятий будет выделено 367 миллиардов. Утвержденный пакет предоставляет больницам 130 миллиардов и расширяет страхование по безработице.
По словам министра финансов Штатов, законопроект поможет поддерживать экономику три месяца.
Поддержали пакет помощи 96 сенаторов. По словам лидера республиканцев Митчелла Макконнелла, такая сумма равна “уровню инвестиций в нашу страну в военное время”.
“Это не момент праздника, а момент необходимости. Говорю всем американцам: помощь уже в пути”, – заявил лидер меньшинства Чак Шумер.
Как отмечает The Guardian, принятый пакет стимулирования экономики на 800 миллиардов больше, чем утвержденный в 2009 году закон, призванный облегчить экономическое бремя после экономического кризиса.
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