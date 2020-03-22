0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0 Новости партнёров

Кирилл Шевченко: Укргазбанк позволит украинцам не посещать банковские отделения

Кирилл Шевченко: Укргазбанк позволит украинцам не посещать банковские отделения

В условиях карантина главной задачей государственного Укргазбанка является обслуживание украинцев без необходимости персонального посещения банковских отделений. Для этого Укргазбанк не будет блокировать карточки клиентов, срок действия которых закончится в течение ближайшего времени и продолжит период их использования на следующие три месяца (+90 дней).

«Нам как государственному банку очень важно, чтобы наши клиенты во время карантина получали услуги без задержек и проблем, а главное – не выходя из дома. Особенно это касается пенсионеров и клиентов, которым начисляются пенсионные и социальные выплаты на наши банковские карточки. Поэтому уже совсем скоро, даже в случае окончания срока действия карты, средства на ней будут доступны для снятия в нашей банкоматной сети еще в течение следующих трех месяцев. А если клиент все же закажет новую карточку, она будет доставлена ​​ему прямо домой. Поэтому необходимости приходить в отделение банка для получения новой карты не будет», – отметил Председатель Правления Кирилл Шевченко.

Укргазбанк будет заблаговременно информировать держателей его карточек о приближении срока окончания их действия и, по заявкам клиентов, выпускать новые карты, которые сразу будут активированными и доступными для использования в мобильном приложении «Экобанк онлайн». Поэтому, активировав в смартфоне сервисы бесконтактной оплаты – Google Pay и Apple Pay, новыми картами клиенты смогут пользоваться уже сразу для мгновенных расчетов. Новая карта будет доставлена ​​курьером в удобное для клиента время и место. Услуга буде доступна клиентам банка уже с 1 апреля 2020 года.

Минимизация круга социальных контактов во время карантина максимально эффективной мерой в противодействии распространения вируса. Но это не значит, что наши пользователи должны быть ограничены в доступе к привычным для них банковским услугам и, особенно, собственным средствам на счетах. Государственный Укргазбанк и в дальнейшем будет оперативно разрабатывать меры, которые позволят клиентам получать весь спектр финансовых услуг без визитов в отделения банка.

Сейчас самым безопасным способом пользования продуктами и сервисами Укргазбанка является его дистанционные сервисы – мобильное приложение «Экобанк онлайн», контакт-центр и Клиент интернет-банкинг для юридических лиц.

По материалам Укргазбанк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Укргазбанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.