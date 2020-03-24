Будут работать до смерти: эксперт прогнозирует, что большинство мужчин в Украине не доживут до пенсии

Пенсия в Украине “светит” далеко не всем мужчинам, потому что из-за повышения пенсионного возраста они могут просто до нее не дожить.

Такое мнение выразил эксперт по социальным реформам Андрей Павловский.

Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста в Украине до 72 лет может привести к тому, что мужчины будут работать до самой смерти, а женщины успеют пожить на пенсии буквально несколько лет.

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Эксперт отметил, что украинская власть предлагает повысить пенсионный возраст до 72 лет – о таких изменениях заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

“Сейчас официальный возраст дожития в Украине, как говорит власть, более 10 лет. Человек сейчас в 60 лет выходит на пенсию. Тот, кто доживает до пенсии, у него есть вероятность лет 10 пожить на пенсии. Это не нравится Галине Третьяковой”, – сказал Павловский.

Справка Finance.ua:

Минимальная пенсия по возрасту у лиц, которые достигли возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа, с 1 января 2020 года составляет 1889 грн.

Что советуют эксперты, чтобы не остаться без пенсии:

делать накопления в негосударственные пенсионные фонды;

оформить пенсионное страхование;

открыть банковский депозит;