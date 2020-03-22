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Mercedes испытывает электрический минивэн премиум-класса (фото)

Mercedes испытывает электрический минивэн премиум-класса (фото)

Mercedes-Benz EQV проходит тесты на полигоне в Швеции, находящемся у Северного полярного круга. Там новинку опробовали при экстремально низких температурах, чтобы выяснить, как она справляется с морозами.

Первый в мире электрический минивэн премиум-класса, как EQV называют в самой компании, появится на автомобильном рынке в середине 2020 года. Он собран на базе V-Class и укомплектован 204-сильным электрическим силовым агрегатом, который питает батарея емкостью 100 кВт/час.

Mercedes-Benz EQV

На одной зарядке Mercedes-Benz EQV проезжает 400 километров, а его максимальная скорость составляет 160 км/ч.

По материалам MMR
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