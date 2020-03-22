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Oracle поможет найти лекарства от коронавируса

Oracle поможет найти лекарства от коронавируса

Производитель корпоративного софта Oracle поделится с правительством США своим опытом для проведения клинических испытаний эффективности двух препаратов от малярии для лечения коронавируса COVID-19. В настоящее время компания ведет переговоры с Белым домом о предоставлении “платформы” для тестирования, передает газета The New York Times.

Детальную информацию о проекте официальные лица пока не обнародовали. Предполагается, что американское министерство здравоохранения, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США, а также центры Medicare и Medicaid будут использовать технологии Oracle для анализа эффективности препаратов при назначении пациентам с COVID-19.

В частности, программное обеспечение Oracle будет использоваться для отслеживания процессов лечения, хранения информации об их эффективности и сбора любых дополнительных данных, которые могут быть полезны для исследователей.

Недавно президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что лекарство от малярии – гидроксихлорохин – можно использовать для лечения от коронавируса нового типа. По словам американского лидера, препарат, который применяется для лечения малярии и артритов, показал “очень обнадеживающие результаты” в лечении коронавируса COVID-19

По материалам internetua.com
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