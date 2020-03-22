"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности

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НАК “Нафтогаз Украины” опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2020 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.
Об этом свидетельствует информация на сайте НАК.
Новая цена на газ для промышленности:
По сравнению с ценами на март 2020 года, в апреле цены вырастут на 0,2-2,2% в зависимости от условий поставки.
*Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале :http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gaz-prices-ne-PSO-April-2020.pdf
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