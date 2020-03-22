"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности

НАК “Нафтогаз Украины” опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2020 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Об этом свидетельствует информация на сайте НАК.

Новая цена на газ для промышленности:

для потребителей, которые потребляют от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 4 882,8 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки – 5 536,8 гривен/тыс. куб. м.;

для потребителей, которые потребляют до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 5 536,8 гривен/тыс. куб. м.

Реклама

По сравнению с ценами на март 2020 года, в апреле цены вырастут на 0,2-2,2% в зависимости от условий поставки.

Справка Finance.ua:

В марте 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей ( ПСО ), составит 3,40 грн за кубометр (без учета НДС , наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам). Это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года.

*Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале :http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gaz-prices-ne-PSO-April-2020.pdf