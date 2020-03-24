Убытки в авиационной отрасли Украины оценили в 10-15 млрд грн

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Авиационный комитет Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП) направил в ответственные госорганы пакет антикризисных мер для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса в авиационной отрасли.
В комитете оценили убытки авиационных предприятий минимум в 10-15 млрд грн за 1 квартал 2020 года и подчеркнули, что без внедрения неотложных мер господдержки отрасль ожидает банкротство, государство недополучит миллиардных поступлений в бюджет, а тысячи работники сферы потеряют рабочие места.
Наиболее уязвимыми в условиях карантина предприятиями в ТПП назвали аэропорты и авиакомпании, хендлинг и авиатопливозаправочные компании, компании по техническому обслуживанию воздушных судов, кейтеринговые компании и специализированные государственные предприятия в отрасли, включая “Украэрорух”.
Среди первостепенных реанимационных действий, которые нужно внедрить властям для сохранения полноценной деятельности авиационных, обслуживающих и туристических предприятий, члены профильного комитета ТПП выделили:
предоставление компаниям указанных сфер стабилизационных кредитов;
разрешение предоставлять сотрудникам отпуска без сохранения заработка до окончания карантина по соглашению сторон;
выплату государством работникам сферы пособия по временной безработице при простое производства.
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