Убытки в авиационной отрасли Украины оценили в 10-15 млрд грн

Авиационный комитет Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП) направил в ответственные госорганы пакет антикризисных мер для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса в авиационной отрасли.

В комитете оценили убытки авиационных предприятий минимум в 10-15 млрд грн за 1 квартал 2020 года и подчеркнули, что без внедрения неотложных мер господдержки отрасль ожидает банкротство, государство недополучит миллиардных поступлений в бюджет, а тысячи работники сферы потеряют рабочие места.

Наиболее уязвимыми в условиях карантина предприятиями в ТПП назвали аэропорты и авиакомпании, хендлинг и авиатопливозаправочные компании, компании по техническому обслуживанию воздушных судов, кейтеринговые компании и специализированные государственные предприятия в отрасли, включая “Украэрорух”.

Среди первостепенных реанимационных действий, которые нужно внедрить властям для сохранения полноценной деятельности авиационных, обслуживающих и туристических предприятий, члены профильного комитета ТПП выделили:

предоставление компаниям указанных сфер стабилизационных кредитов;

разрешение предоставлять сотрудникам отпуска без сохранения заработка до окончания карантина по соглашению сторон;

выплату государством работникам сферы пособия по временной безработице при простое производства.