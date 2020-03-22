Газовая компания Новинского покупает конкурента за 9 миллионов долларов

Британская компания Regal Petroleum объявила о расширении своей деятельности в Полтавской области на Свистунковско-Червонолуцкое месторождение через приобретение ООО “Аркона Газ-Энергия”, которое владеет соответствующим специальным разрешением.

Об этом сообщает пресс-служба Смарт-Холдинга.

24 марта 2020 года была завершена процедура приобретения активов в соответствии с соглашением между компанией Regal Petroleum и предыдущими владельцами. По условиям соглашения компания приобрела 100% акций ООО “Аркона Газ-Энергия”.

Первый транш при заключении договора составит 4,315 млн долл. Еще 2,158 млн долл. компания перечислит бывшим владельцам ООО “Аркона Газ-Энергия” в случае удовлетворения определенных условий соглашения. В случае осуществления второго платежа, через год после него, состоится третий транш, также в размере 2,158 млн долл.

Таким образом, по заключенному соглашению общая стоимость актива может составлять до 8,63 млн долл. В то же время, конечная стоимость будет определена удовлетворением определенных условий сделки. Договор также содержит разъяснения, обязательства и гарантии, которые являются стандартными для подобных транзакций, и дает право компании отложить определенные платежи и/или требовать компенсацию убытков, нанесенных предыдущими траншами в случае нарушения условий договора приобретения.

ООО “Аркона Газ-Энергия” является украинской компанией. Согласно ее аудированной финансовой отчетности за 2019 год, ее чистые активы составили 2,6 млн грн (0,1 млн долл.), а убытки после налогообложения – 1,6 млн грн (0,06 млн долл. США).