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Сообщение о прекращении акции "Открывайте кредитную карточку и выиграйте автомобиль"

Сообщение о прекращении акции "Открывайте кредитную карточку и выиграйте автомобиль"

Уважаемые клиенты,

в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19, с учетом внедрения правительством Украины соответствующих упреждающих мер, руководствуясь частью 2 статьи 1149 Гражданского кодекса Украины, АО «Райффайзен Банк Аваль» принято решение о прекращении акции «Открывайте кредитную карточку и выиграйте автомобиль».

По материалам Райффайзен Банк Аваль
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