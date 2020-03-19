Сообщение о прекращении акции "Открывайте кредитную карточку и выиграйте автомобиль"

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Уважаемые клиенты,
в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19, с учетом внедрения правительством Украины соответствующих упреждающих мер, руководствуясь частью 2 статьи 1149 Гражданского кодекса Украины, АО «Райффайзен Банк Аваль» принято решение о прекращении акции «Открывайте кредитную карточку и выиграйте автомобиль».
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