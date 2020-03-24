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Из дома сотрудники работают дольше, чем в офисе — исследование

Из дома сотрудники работают дольше, чем в офисе — исследование

После перехода на работу из дома из-за пандемии коронавируса офисные сотрудники начинают в среднем работать на 2 часа дольше, чем на той же работе в офисе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании NordVPN.

Отмечается, что в Соединенных Штатах сотрудники в среднем прибавили к своему рабочему дню по 3 часа, увеличив рабочее время почти на 40%.

При этом в европейских странах (Великобритании, Франции и Испании), а также в Канаде, рабочий день продолжился в среднем на 2 часа – многие начинают работу раньше, чем обычно.

По данным компании NordVPN, более раннее начало рабочего дня может быть связаон с отсутствием необходимости добираться до офиса.

“Когда ограничения будут сняты, я думаю, многие компании станут гораздо более лояльными к работе из дома”, – отметил эксперт по цифровой конфиденциальности NordVPN Teams Даниэль Маркуссон.

По материалам Економічна Правда
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