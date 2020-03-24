Из дома сотрудники работают дольше, чем в офисе — исследование

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
После перехода на работу из дома из-за пандемии коронавируса офисные сотрудники начинают в среднем работать на 2 часа дольше, чем на той же работе в офисе.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании NordVPN.
Отмечается, что в Соединенных Штатах сотрудники в среднем прибавили к своему рабочему дню по 3 часа, увеличив рабочее время почти на 40%.
При этом в европейских странах (Великобритании, Франции и Испании), а также в Канаде, рабочий день продолжился в среднем на 2 часа – многие начинают работу раньше, чем обычно.
По данным компании NordVPN, более раннее начало рабочего дня может быть связаон с отсутствием необходимости добираться до офиса.
“Когда ограничения будут сняты, я думаю, многие компании станут гораздо более лояльными к работе из дома”, – отметил эксперт по цифровой конфиденциальности NordVPN Teams Даниэль Маркуссон.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Будут работать до смерти: эксперт прогнозирует, что большинство мужчин в Украине не доживут до пенсии10 ч. назад - 7967 7
АМКУ за 2019 год наложил штрафов почти на 9 миллиардов17 ч. назад - 393 5
Количество безработных в Украине в период карантина увеличилось до 2,2 млн человекВчера, 20:00 - 1165 4
Украинцев, до сих пор не вернувшихся из-за границы, призывают остаться тамВчера, 19:25 - 2257 3
Доллар по 30-35 грн: эксперт смоделировал два сценария развития ситуации с коронавирусом11 ч. назад - 10044 3
Доллар по 30-35 грн: эксперт смоделировал два сценария развития ситуации с коронавирусом11 ч. назад - 10044 3
Индексация пенсий: из госбюджета выделят миллиарды гривен14 ч. назад - 8721 2
ТОП-3 надежных минивэнов старше 6 лет (фото)15 ч. назад - 8568 1
Будут работать до смерти: эксперт прогнозирует, что большинство мужчин в Украине не доживут до пенсии10 ч. назад - 7967 7
ТОП-5 самых популярных товаров на карантине: что покупают украинцы12 ч. назад - 3803
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизацииПозавчера, 11:15 - 2691 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 13023 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 645
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 6969 3
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 2815