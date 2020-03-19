КГГА просит АМКУ проверить рост цен во время карантина в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко просит Антимонопольный комитет Украины проверить рост цен во время карантина в столице из-за пандемии коронавируса. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Столичный градоначальник также призвал собственников торговых сетей не поднимать цены необоснованно.
“Как городские власти мы не имеем возможности контролировать рыночные цены, поэтому хочу обратиться к Антимонопольному комитету – обратите внимание на эту проблему, нужно вмешаться в ситуацию. А собственников торговых сетей хочу призвать: не поднимайте цены необоснованно. Сегодня сложно всем”, – сказал Кличко.
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