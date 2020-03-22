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Объем выпуска промышленной продукции Донецкой области в январе-феврале уменьшился на 6,8%

Объем выпуска промышленной продукции Донецкой области в январе-феврале уменьшился на 6,8%

Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе–феврале 2020 года по сравнению с январем–февралем предыдущего года сократилось на 6,8%. В феврале объем продукции был на 3,2% меньше, чем в феврале 2019 года, и на 0,7% меньше, чем в январе 2020 года.

С начала года не все предприятия имели достаточно заказов для стабильной работы. Сказалось также снижение спроса на продукцию топливно-энергетического комплекса вследствие аномально теплой погоды. На динамику производства в феврале по сравнению с предыдущим месяцем повлияло меньшее количество календарных и рабочих дней. В добывающей промышленности и разработке карьеров февральский объем продукции уменьшился по сравнению с январем 2020 года на 4,2%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 6,5%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 7,2%, производстве химических веществ и химической продукции – на 7,4%.

В январе–феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем продукции уменьшился в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 1,8%, производстве химических веществ и химической продукции – на 4,8%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 7,0%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 9,2%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 12,9%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 14,1%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 20,2%.

Увеличился в январе–феврале 2020 года по сравнению с январем–февралем 2019 года выпуск продукции в машиностроении на 3,1%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 7,4%. Положительная динамика обеспечена на всех предприятиях металлургического цикла, то есть вырос выпуск чугуна, стали, проката. Так, производство плоских полуфабрикатов из нелегированной стали увеличилось с начала года на 16,8%.

По материалам ГУСДО
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