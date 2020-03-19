Межбанк: курс продолжит лихорадить

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Вторник продолжит тенденции последних двух недель “эпохи коронавируса” и будет достаточно сложным на валютном рынке.
Курс продолжит лихорадить как за счет внешних факторов, так и внутренних. Но по факту курсовая волатильность начнет постепенно снижаться.
На поведение рынка повлияет:
Не особо сегодня повлияет на межбанк и аукцион Минфина. Если ранее чиновники говорили о размещении сегодня гривневых и долларовых облигаций, то сейчас после консультаций с первичными дилерами ограничились предложением только ОВГЗ в евро и долларе. Но на очень большие поступления валюты в бюджет мы бы пока не рассчитывали при том, что происходит на мировых фондовых площадках.
Поэтому сегодня нас ждет, с одной стороны – достаточно средняя активность импортеров на фоне все еще сохранения спроса на валюту со стороны валютных заемщиков при достаточно сдержанных продажах экспортеров, которые надеются на скорые поступления основных сумм НДС и придерживают валюту. Попытки покачать курс со стороны спекулянтов – продолжатся, а при больших перекосах спроса и предложения мы опять увидим на торгах НБУ с его интервенциями.
По прогнозам Finance.ua, объемы операций на торгах во вторник составят до $390 млн при заключении до 640 сделок с широким коридором по доллару за счет продолжения несостыковок возможностей покупателей и курсовых желаний продавцов в пределах 27,55-28,10 гривен.
На наличном рынке ажиотаж по валюте стихает по причинам: 1) отсутствия большого количества валютной наличности на руках у граждан; 2) роста затрат населения на продукты питания при снижении их доходов из-за вынужденного сидения дома из-за коронавируса – людям не до валюты; 3) более-менее снижения панических настроений на межбанке, что опосредованно влияет и на наличный рынок.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,58 / 27,65
евро – 29,77 / 29,84
российский рубль – 0,3456 / 0,3467
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