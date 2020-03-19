Новый министр экономики обновил декларацию: 13 миллионов зарплаты и счета в США и Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко 23 марта дополнил данные в своей декларации.
Новый документ опубликован на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.
В обновленной декларации Петрашко указал квартиру в Киеве площадью 89,60 кв. м, которую он декларировал в первой версии документа. Квартира принадлежит жене министра Светлане и двум его сыновьям – Максиму и Матвею.
Петрашко также владает гаражом площадью 11 кв. м в городе Стрый (Львовская область) и 50% жилого дома площадью 76,1 кв. м во Львове, совладельцем этого дома указан Петрашко Мирослав Викторович.
Кроме этого, министр задекларировал паркоместо в Киеве площадью 10,8 кв. м (дата вступления в права – 17.01.2006).
Также Петрашко вместе с женой Светланой и сыновьями Максимом и Матвеем владеют жилым домом площадью 409,2 кв. м в селе Романков Обуховского района Киевской области (дата вступления в права – 03.11.2011). В селе Романков жена министра владеет земельным участком площадью 0,15 га.
Она также является совладельцем квартиры (33,3%) площадью 109,1 кв. м в РФ (33,34% принадлежат Артуру Позднякову, 33,3% – Анжелике Поздняковой).
Новый министр задекларировал часы Vacheron Constantin и коллекцию ювелирных изделий Chopard (кольцо, серьги, подвеска с драгоценными камнями и кулон), которые принадлежат его жене.
Игорь Петрашко владеет машинами: Suzuki Vitara S (2016 года выпуска), LAND ROVER (модель RANGE ROVER SPORT 2017 года выпуска) и MITSUBISHI OUTLANDER 2006 года выпуска.
В 2019 году он получил 13,67 млн грн зарплаты в “Укрлендфарминге” Олега Бахматюка, а также – около 12 454 грн процентов в Приватбанке и Укргазбанке.
Петрашко имеет открытые счета в Укргазбанке (27 699 грн и 880 долларов) и Ощадбанке (13 023 грн), в Приватбанке – имеет на счету 986 141 грн, а его жена – 24 322 грн соответственно.
Кроме этого, министр хранит 808 157 долларов в американском банке Morgan Stenley, на 15 764 долларов в него открыт совместный счет с женой в Citibank в Нью-Йорке.
Также министр экономики задекларировал 510 тысяч долларов и 1,05 грн наличных, а его жена – 480 тысяч долларов и 1,6 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
😷Коронавирус "съел" еще $1 млрд из резервов УкраиныВчера, 11:36 - 4552 8
Бизнес прокомментировал возможное введение чрезвычайного положения в УкраинеВчера, 17:00 - 2589 7
В Киеве выдали почти 100 тысяч спецбилетов для проездаВчера, 15:34 - 981 7
Аваков сообщил, когда попадут в области прибывшие в Украину тесты на коронавирусВчера, 12:34 - 1615 6
НБУ перенес старт работы СЭП в режиме 23/7Вчера, 11:45 - 952 5
В Германии раздадут предпринимателям по 9-15 тысяч евроВчера, 17:42 - 6901 3
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 6487
😷Коронавирус "съел" еще $1 млрд из резервов УкраиныВчера, 11:36 - 4552 8
Запрет на выезд из Украины и дистанция в 1,5 метра: Кабмин ужесточил карантинВчера, 20:00 - 4262 3
«Самоубийство для экономики», - Милованов о закрытии предприятий на карантинВчера, 19:00 - 2624
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусомОколо часа назад - 26
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)Позавчера, 11:30 - 5610 1
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 1786
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 4502
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 3301