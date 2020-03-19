Укрпочта не будет взимать комиссию за услугу «С карты домой» на период карантина

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С 23 марта и до конца действия карантина услуга Укрпочты “С карты домой» будет предоставляться без комиссии.
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
«Укрпочта есть в каждом селе, поселке, городе и городе, а это 27 тыс. населенных пунктов страны. 37% украинцев не имеют банковских счетов, а это значит, что и шанс получить пенсии, денежные выплаты или переводы на карту для них не представляется возможным. Понимаем, что в условиях карантина ситуация еще усугубилась, видим как в разы вырос спрос на услугу «С карты домой». Поэтому решили с сегодняшнего дня и до конца действия карантина убрать на нее комиссию вовсе», – отметил Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпочты.
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Как отмечается, стоимость услуги «С карты домой» составит 0,01 грн;
Что предусматривает услуга «С карты домой»:
Срок пересылки почтового перевода:
Как заказать:
Если вы отправили перевод с доставкой наличных домой, получателю будет отправлено SMS/Viber-сообщение с реквизитами перевода и контактным номером отделения, куда поступили средства. Если перевод отправлен в отделение, SMS/Viber-сообщение поступит отправителю.
Обычные тарифы:
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