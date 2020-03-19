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Укрпочта не будет взимать комиссию за услугу «С карты домой» на период карантина

Укрпочта не будет взимать комиссию за услугу «С карты домой» на период карантина

С 23 марта и до конца действия карантина услуга Укрпочты “С карты домой» будет предоставляться без комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

«Укрпочта есть в каждом селе, поселке, городе и городе, а это 27 тыс. населенных пунктов страны. 37% украинцев не имеют банковских счетов, а это значит, что и шанс получить пенсии, денежные выплаты или переводы на карту для них не представляется возможным. Понимаем, что в условиях карантина ситуация еще усугубилась, видим как в разы вырос спрос на услугу «С карты домой». Поэтому решили с сегодняшнего дня и до конца действия карантина убрать на нее комиссию вовсе», – отметил Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпочты.

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Как отмечается, стоимость услуги «С карты домой» составит 0,01 грн;

Что предусматривает услуга «С карты домой»:

  • возможность сделать денежный перевод онлайн тому, кто не имеет карточного счета, в любой населенный пункт Украины;
  • получить денежный перевод наличными можно в отделении Укрпочты или непосредственно забрать у почтальона, который доставит перевод домой.

Срок пересылки почтового перевода:

  • в автоматизированное отделение – 15 минут;
  • по домашнему адресу – до 2-х дней.

Как заказать:

  • перейти на страницу услуги «С карты домой», выбрать тип перевода, заполнить все обязательные поля, проверить введенные данные;
  • ввести реквизиты платежной карты (номер, срок действия, CVV2/CVC2) и электронный адрес, на который будет отправлена ​​квитанция, проверить данные, нажать кнопку «Оплатить». Ввести одноразовый пароль из SMS-сообщения, чтобы подтвердить операцию;
  • дождаться страницы, на которой будет квитанция об отправке почтового перевода, сохранить ее. Чтобы отправить средства еще раз, выполните еще один перевод.

Если вы отправили перевод с доставкой наличных домой, получателю будет отправлено SMS/Viber-сообщение с реквизитами перевода и контактным номером отделения, куда поступили средства. Если перевод отправлен в отделение, SMS/Viber-сообщение поступит отправителю.

Справка Finance.ua

Обычные тарифы:

  • стоимость перевода наличных домой (адресный перевод) – 1% от суммы перевода + 19 грн;
  • стоимость перевода наличности в автоматизированное отделение (срочный перевод) – 1% от суммы перевода + 5 грн (минимум 10 грн).

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По материалам АО Банкомсвязь
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