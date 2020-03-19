Госпотребслужба приостановила проверки до окончания карантина

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Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на время карантина остановила запланированные проверки хозяйственной деятельности, в том числе в рамках проекта «СТОП фальсификат. МЕД».
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Меры государственного контроля, запланированные Госпотребслужбой, в том числе в рамках массмедийного проекта «СТОП фальсификат. МЕД», будут продолжены после снятия карантина или ограничительных мер, определенных законодательством”, – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что запрет на проведение плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности действует в период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (Covid-19). Это предусмотрено Законом Украины от 17 марта 2020 года №530-их.
С 12 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории Украины установлен карантин и запрещена работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, а также запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении (кроме перевозки легковыми автомобилями).
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