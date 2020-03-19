Телефонный мошенник обобрал трех пенсионерок на 335 тысяч гривен

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Винницкой местной прокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению безработного, ранее судимого 41 летнего жителя Черкасской области К., требовавшего значительные суммы средств у винницких пенсионерок за якобы избежание их родственников от уголовной ответственности.
Злоумышленник в течение января 2020 года звонил пожилым людям, выдавая себя за работника полиции, и их родственникам, при этом сообщая, что последние попали в дорожно-транспортное происшествие и им срочно нужны деньги, чтобы «положительно решить вопрос» с правоохранительными органами и пострадавшими в результате ДТП.
Таким образом мошенник выманил у 81-летней жительницы города Винницы 51 тысячу гривен и изделия из золота на 4000 гривен за избежание уголовной ответственности ее невестки. Другая ее ровесница отдала за «свободу» зятя 110 тысяч гривен. Еще одна 55-летняя винничанка отдала злоумышленнику почти 170 тысяч гривен.
Сейчас К. находится под стражей, а стороной обвинения собрано достаточно доказательств его причастности к данным преступлениям, в связи с чем обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению К. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УК Украины, направлен в Винницкий городской суд для рассмотрения по существу.
Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
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