В Украине создана карта покрытия фиксированного широкополосного доступа в интернет

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с участием операторов связи и интернет-провайдеров создала карту покрытия населенных пунктов Украины различными технологиями фиксированного широкополосного доступа.

Карта ШПД запущена в тестовом режиме с указанием областных центров и населенных пунктов, в которых обеспечена возможность предоставления услуги проводного и беспроводного доступа в Интернет по различным технологиям. В дальнейшем она будет дополняться новой информацией от операторов и провайдеров.

На карте учитываются следующие технологии:

FTTx – фиксированный широкополосный доступ по волоконно-оптическим линиям;

xPON – фиксированный широкополосный доступ по пассивным оптическим линиям;

xDSL – широкополосный доступ по телефонным линиям;

DOCSIS – фиксированный широкополосный доступ через сети кабельного телевидения;

WLL – фиксированный широкополосный радиодоступ;

Other – широкополосный доступ по другим технологиям.



По словам представительницы НКРСИ, по состоянию на 12 марта на карте ШПД зафиксированы данные от более чем половины субъектов, то есть более 2600 отчетов. 50% операторов и провайдеров заявили о возможности предоставления услуг фиксированного доступа совокупно в около 28 тыс. населенных пунктов. Так что покрытие ШПД в Украине достаточно высокое, но еще расти и расти оптическим сетям, что сказывается на средней скорости фиксированного интернета, которая сегодня составляет около 50 Мбит/с. И с этим показателем Украина находится на 58 месте в мире.